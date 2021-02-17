Разгромное поражение Барселоны от ПСЖ имеет немного мистического привкуса – почти повторилась история четырехлетней давности.

За 3 дня до матча Лиги чемпионов против ПСЖ Барселона провела поединок чемпионата Испании против Алавеса, который был разбит со счетом 5:1. На Камп Ноу каталонцы были разгромлены 4:1.

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Интересно, что почти такая же ситуация была четыре года назад – тогда "блаугранас" растоптали Алавес 6:0, а через 3 дня были разбиты ПСЖ 0:4.

Напомним, что то противостояние завершилось успешно для Барселоны – "сине-гранатовые" в ответном матче победили 6:1, что позволило именно каталонцам выйти в следующий раунд.

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