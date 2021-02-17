Розгромна поразка Барселони від ПСЖ має трохи містичного присмаку – майже повторилась історія чотирирічної давнини.

За 3 дні до матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ Барселона провела поєдинок чемпіонату Іспанії проти Алавеса, який був розбитий із рахунком 5:1. На Камп Ноу каталонці були розгромлені 4:1.

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Цікаво, що майже така сама ситуація була чотири роки тому – тоді "блаугранас" розтоптали Алавес 6:0, а через 3 дні були розбиті ПСЖ 0:4.

Нагадаємо, що те протистояння завершилось успішно для Барселони – "синьо-гранатові" в матчі-відповіді перемогли 6:1, що дозволило саме каталонцям вийти до наступного раунду.

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