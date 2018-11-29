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Барселона установила уникальный рекорд Лиги чемпионов по победам

07:30 19 Читати українською
Барселона установила уникальный рекорд Лиги чемпионов по победам
ПСВ – Барселона / Фото ФК Барселона

Барселона продолжает устанавливать новые достижения в Лиге чемпионов.

После победы в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов над ПСВ (2:1) Барселона гарантировала себе первое место в группе В.

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Таким образом, "блаугранас" в 20-й раз выиграла свою группу в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира, сообщает портал Squawka.

Стоит отметить, что только трижды каталонский клуб не мог преодолеть стадию группового этапа.

Последний поединок ЛЧ в этом году Барселона проведет дома против Тоттенхэма.

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Лига чемпионов5 турФиллипс (Эйндховен)

ПСВ - Барселона: Среда 28 ноября 2018

ПСВ
Матч окончен
1 : 2
Барселона
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Барселона Барселона Лига чемпионов Рекорды ПСВ - Барселона
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