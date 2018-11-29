toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ

Барселона встановила унікальний рекорд Ліги чемпіонів за перемогами

07:30 1 Читать на русском
Барселона встановила унікальний рекорд Ліги чемпіонів за перемогами
ПСВ – Барселона / Фото ФК Барселона

Барселона продовжує встановлювати нові досягнення у Лізі чемпіонів.

Після перемоги у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів над ПСВ (2:1) Барселона гарантувала собі перше місце у групі В.

Ліга чемпіонів: Барселона гарантувала собі перше місце у групі, Тоттенхем врятував інтригу, дотиснувши Інтер

Таким чином, "блаугранас" в 20-й раз виграла свою групу в Лізі чемпіонів, що є рекордом турніру, повідомляє портал Squawka.

Варто відзначити, що лише тричі каталонський клуб не міг подолати стадію групового етапу.

Останній поєдинок ЛЧ цього року Барселона проведе вдома проти Тоттенхема.

Барселона – рекордсмен в історії спорту за середньою зарплатою: несподіваний рейтинг, де Атлетіко випереджає ПСЖ

Ліга чемпіонів5 турФілліпс (Ейндховен)

ПСВ - Барселона: Середа 28 листопада 2018

ПСВ
Матч завершено
1 : 2
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Рекорди ПСВ - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
19
хв
Астана
17:50
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук