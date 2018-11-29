Барселона встановила унікальний рекорд Ліги чемпіонів за перемогами

Барселона продовжує встановлювати нові досягнення у Лізі чемпіонів.

Після перемоги у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів над ПСВ (2:1) Барселона гарантувала собі перше місце у групі В.

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Таким чином, "блаугранас" в 20-й раз виграла свою групу в Лізі чемпіонів, що є рекордом турніру, повідомляє портал Squawka.

Варто відзначити, що лише тричі каталонський клуб не міг подолати стадію групового етапу.

Останній поєдинок ЛЧ цього року Барселона проведе вдома проти Тоттенхема.

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