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Лига чемпионов: Барселона гарантировала себе первое место в группе, Тоттенхэм спас интригу, дожав Интер

28 ноября 23:59 56 Читати українською
Лига чемпионов: Барселона гарантировала себе первое место в группе, Тоттенхэм спас интригу, дожав Интер
ПСВ – Барселона / Фото ФК Барселона

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Лига чемпионов, 5-й тур

Група В

ПСВ – Барселона – 1:2

Голы: де Йонг, 81 – Месси, 61, Пике, 70

Тоттенхэм – Интер – 1:0

Гол: Эриксен, 80

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ПСВ принимал чемпиона Испании. Команды аккуратно начали поединок, но гости прогнозируемо контролировали ситуацию. Во второй половине встречи инициатива полностью перешла к игрокам Барселоны. На 61-й минуте Месси открыл счет во встрече, а вскоре Пике удвоил преимущество каталонцев. До конца встречи гости смогли отквитать лишь один мяч.

Таким образом, Барселона гарантировала себе первое место в группе В, а ПСВ потерял возможность зацепиться даже за Лигу Европы.

Тоттенхэм на правах хозяев сразу начал наступление на ворота Интера, понимая, что только победа оставит шансы на выход из группы. В первом тайме гости смогли сдержать наступление, однако во втором тайме Эриксен пробил защитные редуты Интера.

В итоге, обе команды имеют по 7 очков, впереди Тоттенхэм по результатам личных встреч. В последнем туре лондонцы отправятся в гости к Барселоне, а Интер будет принимать ПСВ.

Лига чемпионов5 турФиллипс (Эйндховен)

ПСВ - Барселона: Среда 28 ноября 2018

ПСВ
Матч окончен
1 : 2
Барселона
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