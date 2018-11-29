Лига чемпионов: Барселона гарантировала себе первое место в группе, Тоттенхэм спас интригу, дожав Интер

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Лига чемпионов, 5-й тур

Група В

ПСВ – Барселона – 1:2

Голы: де Йонг, 81 – Месси, 61, Пике, 70

Тоттенхэм – Интер – 1:0

Гол: Эриксен, 80

Шальке с Коноплянкой проиграл Порту, но вышел в 1/8 Лиги чемпионов, Наполи уверенно победил Црвену Звезду

ПСВ принимал чемпиона Испании. Команды аккуратно начали поединок, но гости прогнозируемо контролировали ситуацию. Во второй половине встречи инициатива полностью перешла к игрокам Барселоны. На 61-й минуте Месси открыл счет во встрече, а вскоре Пике удвоил преимущество каталонцев. До конца встречи гости смогли отквитать лишь один мяч.

Таким образом, Барселона гарантировала себе первое место в группе В, а ПСВ потерял возможность зацепиться даже за Лигу Европы.

Тоттенхэм на правах хозяев сразу начал наступление на ворота Интера, понимая, что только победа оставит шансы на выход из группы. В первом тайме гости смогли сдержать наступление, однако во втором тайме Эриксен пробил защитные редуты Интера.

В итоге, обе команды имеют по 7 очков, впереди Тоттенхэм по результатам личных встреч. В последнем туре лондонцы отправятся в гости к Барселоне, а Интер будет принимать ПСВ.