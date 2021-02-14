"ПСЖ в прошлом году имел возможность выиграть Лигу чемпионов и достичь того, о чем мечтал 50 лет. У нас появился еще один шанс. Чтобы дела шли хорошо, нужно действовать шаг за шагом. Следует помнить, что будет тяжело. Сначала нужно встретиться с Барселоной.

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Я следил за эволюцией Барселоны при Кумане. Сначала наблюдал из дома в Лондоне. Разумеется, команда начинает новую главу. Как только пришел Рональд, он начал работать над тем, чтобы выжать максимум из команды.

Теперь, спустя семь месяцев, он воплотил свои идеи в жизнь, и команда знает, чего хочет тренер. Я вижу сплоченный коллектив с четкими идеями и потрясающими футболистами. Эта команда умеет бороться и создана для побед. Их мышление заточено на победу, как во всех крупных клубов. У ПСЖ такая же ситуация – мы тоже хотим драться и побеждать.

Конечно, нам нужны четкие схемы и идеи, как атаковать, и как помешать Барселоне идти в атаку. Надеемся, игроки сделают свою работу", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Отметим, что ПСЖ встретится с Барселоной в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится уже 16 февраля, начало в 22:00.

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