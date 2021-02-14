"ПСЖ в минулому році мав можливість виграти Лігу чемпіонів і досягнути того, про що мріяв 50 років. У нас з'явився ще один шанс. Щоб справи йшли добре, потрібно діяти крок за кроком. Слід пам'ятати, що буде важко. Спочатку потрібно зустрітися з Барселоною.

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Я стежив за еволюцією Барселони при Кумані. Спочатку спостерігав з дому в Лондоні. Зрозуміло, команда починає нову главу. Як тільки прийшов Рональд, він почав працювати над тим, щоб вичавити максимум з команди.

Тепер, через сім місяців, він втілив свої ідеї в життя, і команда знає, чого хоче тренер. Я бачу згуртований колектив з чіткими ідеями і приголомшливими футболістами. Ця команда вміє боротися і створена для перемог. Їхнє мислення заточене на перемогу, як у всіх великих клубів. У ПСЖ така сама ситуація – ми теж хочемо битися і перемагати.

Звичайно, нам потрібні чіткі схеми і ідеї, як атакувати, і як перешкодити Барселоні йти в атаку. Сподіваємося, гравці зроблять свою роботу", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що ПСЖ зустрінеться з Барселоною в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться вже 16 лютого, початок о 22:00.

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