Наполі та Барселона не виявили сильнішого (1:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Зустріч чинних чемпіонів Італії та Іспанії, які перебувають у кризі. Наполі йде на 9 місці в Серії А та змінив четвертого тренера за рік – після Спаллетті, Гарсії та Мадзаррі перед 1/8 Ліги чемпіонів призначили Франческо Кальцону. Барселона програє Реалу вісім очок в Ла Лізі, а Хаві заявив, що в кінці сезону йде з клубу.

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Каталонці з урахуванням травм виставили логічний склад: ні Крістенсен в опорній, ні Канселу зліва, ні Педрі на фланзі атаки вже не дивують. Барселона не почувалася чужою на стадіоні спільної легенди Дієго Армандо Марадони й хотіла захопити ініціативу.

Лєвандовскі, Ямал і Гюндоган починали пресинг, партнери активно їх підтримували. З перехоплень виникали моменти – найбільше гостроти генерував молодий Ямал. Кілька разів непогано здалеку приклався Ілкай. Барселона була кращою (0:7 за ударами в першому таймі), але бракувало награних зв'язків.

Napoli 1-1 Barcelona



Victor Osimhen equalises for Napoli after Robert Lewandowski had given Barcelona the lead - the fifth Italian side that he's scored against in the competition.



All square heading into the second leg. pic.twitter.com/DgOhUgOBwa — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 21, 2024

За тонкі передачі у чужий штрафний майданчик відповідав Педрі. Саме він і створив гол. Іспанець розумно відкрився між лініями й через "будиночок" опонента віддав на Лєвандовскі. Роберт загнав м'яч у кут, розібравшись з двома захисниками.

Наполі явно не контролював ситуацію. Господарі поодинці йшли у відбір, програвали єдиноборства та губили зони. Першого удару довелося чекати понад 45 хвилин. Вже після пропущеного гола неаполітанці спробували затиснути Барсу біля воріт.

Наслідком став гол Осімхена. Нігерієць на лінії офсайда відкрився під пас Замбо-Ангісса, вирвався з-під опіки Мартінеса та переграв воротаря. Нічия – логічний підсумок матчу, адже в останні хвилини Наполі проявляв більше бажання перемогти. Доля протистояння визначиться у матчі-відповіді 12 березня.