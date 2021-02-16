Барселона – ПСЖ: Пике и Верратти попали в стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Барселона в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ принимает ПСЖ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Барселона – ПСЖ начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1" и "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Барселона: тер Штеген – Дест, Пике, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс, Педри – Дембеле, Месси, Гризманн
Запасные: Нето, Пенья, Пьянич, Брейтвейт, Пуч, Тринкау, Матеус, Умтити, Фирпо, Мингеса
ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава – Паредес, Гуйе – Кин, Верратти, Мбаппе – Икарди
Запасные: Рико, Летельер, Керер, Рафинья, Данило, Сарабия, Эррера, Диалло, Дракслер, Баккер, Мичу
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