Барселона – ПСЖ: Неймар и Ди Мария не полетели на матч 1/8 Лиги чемпионов, но у французов есть и приятная новость
12:24 - Читати українською
ПСЖ не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.
Маурисио Почеттино взял в Испанию 22 игроков, сообщает официальный сайт парижского клуба.
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Неймар и Ди Мария залечивают травмы, поэтому не попали в список. Впрочем, у ПСЖ есть и приятная новость. Участие полузащитника Марко Верратти было под вопросом, но итальянец все же летит вместе с командой.
Напомним, матч Барселона – ПСЖ состоится 16 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.
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