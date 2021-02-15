ПСЖ не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

Маурисио Почеттино взял в Испанию 22 игроков, сообщает официальный сайт парижского клуба.

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Неймар и Ди Мария залечивают травмы, поэтому не попали в список. Впрочем, у ПСЖ есть и приятная новость. Участие полузащитника Марко Верратти было под вопросом, но итальянец все же летит вместе с командой.

Напомним, матч Барселона – ПСЖ состоится 16 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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