Барселона – ПСЖ: Піке та Верратті потрапили у стартовий склад на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Барселона в рамках першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ приймає ПСЖ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1" та "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Барселона – ПСЖ: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Барселона: тер Штеген – Дест, Піке, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс, Педрі – Дембеле, Мессі, Грізманн
Запасні: Нето, Пенья, П'яніч, Брейтвейт, Пуч, Трінкау, Матеус, Умтіті, Фірпо, Мінгеса
ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Курзава – Паредес, Гуйє – Кін, Верратті, Мбаппе – Ікарді
Запасні: Ріко, Летельєр, Керер, Рафінья, Даніло, Сарабія, Еррера, Діалло, Дракслер, Баккер, Мічу
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