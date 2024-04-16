Барселона – ПСЖ: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
20:56 - Читати українською
Барселона в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает ПСЖ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Барселоной и ПСЖ начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна по ссылке на MEGOGO. Первая встреча завершилась победой каталонцев со счётом 3:2.
Барселона – ПСЖ: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Барселона:
ПСЖ:
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