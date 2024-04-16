Барселона – ПСЖ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
20:56 - Читать на русском
Барселона у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає ПСЖ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Барселоною і ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна за посиланням на MEGOGO. Перша зустріч завершилась перемогою каталонців з рахунком 3:2.
Барселона – ПСЖ: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Барселона:
ПСЖ:
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