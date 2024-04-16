Матч Барселона – ПСЖ відбудеться сьогодні, 16 квітня, на стадіоні "Монжуїк". Стартовий свисток головного арбітра Іштвана Ковача пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Барселона перемогла ПСЖ в епічній битві з п'ятьма голами – феєричний провал Доннарумми допоміг каталонцям

Перший матч між ПСЖ і Барселоною приніс вболівальникам ефектну перестрілку з рахунком 2:3. "Блаугранс" виграли паризьку зустріч, попри наявність у центрі оборони 17-річного Кубарсі – наймолодшого чвертьфіналіста ЛЧ у історії. Луїс Енріке кинув на юнака самого Мбаппе (у додачу до Лі Кан Іна та Дембеле), однак Кіліан програв школяру 9 з 12 дуелей, та ще й провалив 3 із 4-х спроб обіграшу на дриблінгу.

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Перемога каталонців була обумовлена не тільки перфомансом Кубарсі. По-перше, чемпіони Іспанії дуже цілісно й агресивно пресингували, змушуючи Доннарумму активніше грати ногами. Італієць прогнозовано напривозив моментів і зрештою розпочав гольову атаку Барси.

По-друге, фантастичну роботу з відкривань між лініями продемонстрував Лєвандовскі. По-третє, у Хаві блискуче зіграли заміни – Педрі оформив диво-асист за хвилину після появи на полі, Крістенсен через хвилину після виходу забив гол, а Феліш з Торресом організували гольовий кутовий. Одразу ж після виходу Феррана.

Крім того, Барселоні сильно допомогли тактичні рішення її колишнього коуча. Луїс Енріке чомусь вирішив почати матч без центрфорварда, чим сильно спростив завдання для Кубарсі й Араухо (за їхніми спинами не було відкривань). Замість цього в основі з'явився Асенсіо, який провалив перший тайм і сів на банку в перерві. Крім того, Вітінья зіграв не на природній позиції десятки, а в опорній зоні.

І навіть за таких умов ПСЖ зміг перегорнути хід зустрічі, причому менше ніж за 10 хвилин по перерві (із 0:1 до 2:1). Французи цілком могли забивати три і більше голів – зокрема, після одного з ударів Дембеле м'яч поцілив у стійку. Реалізація підвела, що поставило крапку в 27-матчевій переможній серії парижан.

Перша зустріч продемонструвала, що ПСЖ навіть з поганою структурою та невдалими тренерськими ходами залишається грізним суперником. Париж залишається вірним своїй історії, намагаючись бити системних грандів індивідуальним перфомансом суперзірок. Тим не менш, Барселона зуміла підкосити віру в успіх подібного підходу – занадто вже круто виглядали каталонці.

"Блаугранас" в принципі провели свій найкращий матч у сезоні, маючи ненайкращий склад. Хаві вирішив не напружувати його в Кадісі, виставивши резерв – в основі вийшли тільки Кубарсі, Серхі Роберто та Крістенсен. Останні два пропускають сьогоднішню зустріч через дискваліфікацію. Цього вистачило для успіху, нехай і мінімального.

Загалом, Барселона перебуває у шикарній формі. Останні 13 матчів колектив провів без поразок, 10 разів тріумфувавши. Підопічні Хаві на цьому відрізку переграли не тільки ПСЖ, а й Атлетіко з Наполі – причому обом вдалося забити аж по три голи. Як і у ворота парижан. Втім, є і неприємна статистика – у Лізі чемпіонів "блаугранас" пропускають голи вже 7 матчах поспіль.

Чемпіон Франції, своєю чергою, домовився з керівництвом Ліги 1 щодо перенесення свого матчу в чемпіонаті. Команда Луїса Енріке весь тиждень цілеспрямовано готувалась до Барси. Між тим, ПСЖ залишається дуже небезпечним – за показником володіння парижани є другими в Європі, а Мбаппе є другим після Мессі за показником голів у ЛЧ, забитих до 25-ти років.

Одночасно слабким і сильним боком ПСЖ є тяга Луїса Енріке до тактичних експериментів. Вони стали однією з причин домашньої поразки від Барси – але вони ж допомогли подолати інтенсивний пресинг Реал Сосьєдада в 1/8 фіналу ЛЧ (а баски були одними з найкращих у турнірі в цьому аспекті). Хоча і в Парижі були успіхи – голи й моменти з'явились після переведенням Дембеле на лівий фланг.

От тільки треба щось зробити і з обороною, адже підопічні Луїса Енріке у ЛЧ не пропускали тільки від Сосьєдада, Борусії й Мілана – і то тільки в одному поєдинку з двох ("сухарів" мало бути менше). Із "групи смерті" французи вийшли лишень другими, маючи найвищу кількість пропущених голів (8). Словом, із нинішнім ПСЖ грати може будь-який колектив.

Кадрова ситуація

Барселоні, окрім дискваліфікованих Серхі Роберто й Крістенсена, не допоможуть травмовані Бальде та Гаві. До їхньої відсутності давно звикли. Зате форму швидко набирають Педрі й Френкі Де Йонг – тільки-но оклигавши від пошкоджень, вони видали топ-перфоманс у Парижі. Очевидно, що сьогодні їх випустять у старті.

ПСЖ знову може розраховувати на Хакімі, у якого була дискваліфікація на перший матч. Нових втрат у складі команда не зазнала. У лазареті залишаються тільки Кімпембе, Курзава й Ріко.

Орієнтовні склади на матч Барселона – ПСЖ

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу – Педрі, Гюндоган, Де Йонг – Ямал, Лєвандовскі, Рафінья

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Ернандес, Мендеш – Кан Ін Лі, Вітінья, Фабіан Руїс – Барколя, Дембеле, Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5, прохід Барселони

Букмекери вважають Барселону фаворитом. За каталонців грає і фактор рідного поля, і переконливість виїзної перемоги. Крім того, вони тріумфували 6 матчів поспіль, забивши по три голи трьом грізним суперникам рівня плей-офф ЛЧ. А ще "блаугранас" не треба відігруватись – принаймні, на першому етапі домашки команда зможе працювати порахунку, вибігаючи в контратаки (ПСЖ дуже погано їх контролював).

З іншого боку, Париж не знає поразок на виїзді із 7 листопада 2023 року. Французи надзвичайно вмотивовані, а каталонці у Лізі чемпіонів пропускають майже завжди. Існує велика спокуса поставити на тотал більше 2,5 з непрограшем ПСЖ.

Барса – це системний колектив на ходу. Вони виглядає сильнішою за антиструктурний і нестабільний ПСЖ. Ставимо на прохід "блаугранас", хоча легко господарям не буде.