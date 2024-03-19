Испанский специалист объявил в январе, что покинет пост наставника “блаугранас” после завершения сезона. Руководители Барселоны сразу начали искать нового тренера, впрочем, они не дали пока желаемого результата.

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Как сообщает El Chiringuito, Жоан Лапорта остановил переговоры с кандидатами на замену Хави. Президент "кулес" хочет встретиться с 44-летним испанцем, чтобы уговорить его остаться на своей должности. Правда, неоднократно Хави заявлял, что его решение остается неизменным несмотря на то, что результаты Барселоны улучшились.

Напомним, что "блаугранас" находятся на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги с 64 очками. Они отстают от Реала на восемь пунктов. Также Барселона продолжает выступать в Лиге чемпионов, где в четвертьфинале сыграет против ПСЖ.

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