Іспанський фахівець оголосив у січні, що покине посаду наставника "блаугранас" після завершення сезону. Очільники Барселони одразу розпочали шукати нового тренера, утім, вони не дали наразі бажаного результату.

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Як повідомляє El Chiringuito, Жоан Лапорта зупинив перемовини з кандидатами на заміну Хаві. Президент "кулес" хоче зустрітися з 44-річним іспанцем, щоб вмовити його залишитися на своїй посаді. Щоправда, неодноразово Хаві заявляв, що його рішення залишається незмінним попри те, що результати Барселони покращилися.

Нагадаємо, що "блаугранас" перебувають на другому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 64 очками. Вони відстають від Реала на вісім пунктів. Також Барселона продовжує виступати в Лізі чемпіонів, де у чвертьфіналі зіграє проти ПСЖ.

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