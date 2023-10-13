Расположение сборной Испании покинули Нико Уильямс и Алехандро Бальде, сообщает официальный твиттер испанской федерации. Из-за этого был довызван в команду Альфонсо Педраса.

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Защитника Барселоны заменили уже после перерыва из-за дискомфорта в подколенном сухожилии. По информации Mundo Deportivo, Бальде должен вернуться в клуб, где пройдет углубленное обследование. Если подтвердится серьезность травмы, то Алехандро присоединится к Педри, Френки де Йонга, Рафиньи, Левандовски, Кунде и Ямалу в клубном лазарете.

К слову, матч Лиги чемпионов Барселона – Шахтер состоится 25 октября, начало в 19:45. Бальде в текущем сезоне сыграл в 10 матчах за "блаугранас", отметившись 1 ассистом.

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