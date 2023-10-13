Розташування збірної Іспанії покинули Ніко Вільямс та Алехандро Бальде, повідомляє офіційний твіттер іспанської федерації. Через це був довикликаний до команди Альфонсо Педраса.

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Захисника Барселони замінили вже після перерви через дискомфорт у підколінному сухожиллі. За інформацією Mundo Deportivo, Бальде має повернутись до клубу, де пройде поглиблене обстеження. Якщо підтвердиться серйозність травми, то Алехандро приєднається до Педрі, Френкі де Йонга, Рафіньї, Лєвандовскі, Кунде та Ямала в клубному лазареті.

До слова, матч Ліги чемпіонів Барселона – Шахтар відбудеться 25 жовтня, початок о 19:45. Бальде у поточному сезоні зіграв у 10 матчах за "блаугранас", відзначившись 1 асистом.

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