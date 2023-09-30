Рафинья травмировал бедро после неудачного удара в конце первого тайма, сообщает Mundo Deportivo.

Драма Серхио Рамоса в видеообзоре матча Барселона – Севилья – 1:0

Барселона ожидает окончательного вердикта врачей, но вингер может отсутствовать около месяца. Бразилец точно не будет играть до международной паузы (Порту в ЛЧ, Гранада в чемпионате), а затем клуб оценит его состояние. Если худшие прогнозы сбудутся, то Рафинья пропустит еще и матчи против Атлетика и Шахтера. Приоритет "кулес" – вернуть звезду к первой битве в сезоне против Реала (28 октября).

Напомним, в лазарете Барселоны также находятся важные полузащитники Педри и Фрэнки де Йонг.

Барселона дожала Севилью благодаря автоголу Серхио Рамоса – "блаугранас" вернули лидерство в Ла Лиге