Барселона потеряла очередную звезду – он рискует пропустить матчи с Шахтером и Реалом
Барселона после матча против Севильи имеет очередное пополнение в лазарете.
Рафинья травмировал бедро после неудачного удара в конце первого тайма, сообщает Mundo Deportivo.
Драма Серхио Рамоса в видеообзоре матча Барселона – Севилья – 1:0
Барселона ожидает окончательного вердикта врачей, но вингер может отсутствовать около месяца. Бразилец точно не будет играть до международной паузы (Порту в ЛЧ, Гранада в чемпионате), а затем клуб оценит его состояние. Если худшие прогнозы сбудутся, то Рафинья пропустит еще и матчи против Атлетика и Шахтера. Приоритет "кулес" – вернуть звезду к первой битве в сезоне против Реала (28 октября).
Напомним, в лазарете Барселоны также находятся важные полузащитники Педри и Фрэнки де Йонг.
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