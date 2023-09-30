Рафінья травмував стегно після невдалого удару наприкінці першого тайму, інформує Mundo Deportivo.

Драма Серхіо Рамоса у відеоогляді матчу Барселона – Севілья – 1:0

Барселона очікує на остаточний вердикт лікарів, але вінгер може вибути близько на місяць. Бразилець точно не буде грати до міжнародної паузи (Порту в ЛЧ, Гранада в чемпіонаті), а потім клуб оцінить його стан. Якщо найгірші прогнози збудуться, то Рафінья пропустить ще й матчі проти Атлетіка та Шахтаря. Пріоритет "кулес" – повернути зірку до першої битви в сезоні проти Реала (28 жовтня).

Нагадаємо, в лазареті Барселони також перебувають важливі півзахисники Педрі та Френкі де Йонг.

Барселона дотиснула Севілью завдяки автоголу Серхіо Рамоса – "блаугранас" повернули лідерство у Ла Лізі