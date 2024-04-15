Руководство "кулес" сузило свой план до двух вариантов – уговорить Хави остаться или повышение Рафы Маркеса в первую команду, утверждает Sport.es.

"С ПСЖ нас ждет настоящая война": Хави – о матче Барселоны в Лиге чемпионов

Нынешний тренер постоянно повторяет, что его решение уйти летом не подлежит никаким сомнениям. Впрочем, Барса надеется на успех в ЛЧ. Если на этой неделе команда дожмет ПСЖ и выйдет в полуфинал, то появляются деньги на трансферы, которые так просил Хави.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Президент клуба Жоан Лапорта даже готов созвать пресс-конференцию, чтобы публично попросить рулевого остаться.

Если же этот план не сработает, то каталонцы будут делать ставку на Рафу Маркеса. Легенда клуба второй сезон подряд демонстрирует хорошие результаты с молодежкой, знает традиции "кулес" и имеет поддержку руководства. Едва ли не главное преимущество Маркеса – бесплатность. Барселона засматривалась в направлении Де Дзерби и Луиса Энрике, однако этих кандидатов пришлось отбросить из-за действующих контрактов с другими клубами.

Барселона полурезервом победила Кадис – "блаугранас" нарастили отрыв от Цыганкова и Довбика