Барселона оставила два варианта тренера на следующий сезон – каталонцы не хотят платить ни копейки
Барселона решила бюджетно подойти к поискам главного тренера на следующий сезон.
Руководство "кулес" сузило свой план до двух вариантов – уговорить Хави остаться или повышение Рафы Маркеса в первую команду, утверждает Sport.es.
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Нынешний тренер постоянно повторяет, что его решение уйти летом не подлежит никаким сомнениям. Впрочем, Барса надеется на успех в ЛЧ. Если на этой неделе команда дожмет ПСЖ и выйдет в полуфинал, то появляются деньги на трансферы, которые так просил Хави.
Президент клуба Жоан Лапорта даже готов созвать пресс-конференцию, чтобы публично попросить рулевого остаться.
Если же этот план не сработает, то каталонцы будут делать ставку на Рафу Маркеса. Легенда клуба второй сезон подряд демонстрирует хорошие результаты с молодежкой, знает традиции "кулес" и имеет поддержку руководства. Едва ли не главное преимущество Маркеса – бесплатность. Барселона засматривалась в направлении Де Дзерби и Луиса Энрике, однако этих кандидатов пришлось отбросить из-за действующих контрактов с другими клубами.
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