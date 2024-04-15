Керівництво "кулес" звузило свій план до двох варіантів – вмовити Хаві залишитись або підвищення Рафи Маркеса до першої команди, стверджує Sport.es.

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Нинішній тренер постійно повторює, що його рішення піти влітку не підлягає жодним сумнівам. Втім, Барса сподівається на успіх в ЛЧ. Якщо цього тижня команда дотисне ПСЖ і вийде до півфіналу, то з'являються гроші на трансфери, які так просив Хаві.

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Президент клубу Жоан Лапорта навіть готовий скликати прес-конференцію, щоб публічно попросити керманича залишитись.

Якщо ж цей план не спрацює, то каталонці будуть робити ставку на Рафу Маркеса. Легенда клубу другий сезон поспіль демонструє хороші результати з молодіжкою, знає традиції "кулес" і має підтримку керівництва. Ледь не головна перевага Маркеса – безкоштовність. Барселона задивлялась у напрямку Де Дзербі та Луїса Енріке, однак цих кандидатів довелося відкинути через чинні контракти з іншими клубами.

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