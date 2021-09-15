Игроки Барселоны Педри и Жорди Альба не помогут каталонцам в ближайших матчах

Педри получил травму четырехглавой мышцы левого бедра в поединке с Баварией, сообщает, сообщает официальный сайт Барселоны. По информации AS, хавбек пропустит от 2 до 3 недель.

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Что насчет Альбы, то медицинский осмотр подтвердил травму подколенного сухожилия в правом бедре. Как сообщает AS, ориентировочный срок восстановления защитника – 17 октября, как раз перед встречей с Динамо в рамках Лиги чемпионов.

Отметим, что Альба и Педри не помогли Барселоне избежать разгромного поражения в матче с Баварией – мюнхенцы разбили соперника на Камп Ноу со счетом 3:0.

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