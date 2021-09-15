Защитник Барселоны Жорди Альба из последних сил сыграл в поединке против Баварии в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Ночь перед матчем с Баварией показалась для защитника "блаугранас" очень сложной – Альба имел температуру 38,5 и блевал, из-за чего не тренировался в день игры.

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Впрочем, Рональд Куман, зная о состоянии своего подопечного, все равно выставил его на игру против мюнхенцев. Альба попросил замену на 74 минуте, поскольку почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия правого бедра. Защитник должен пройти углубленный медосмотр, чтобы определить серьезность повреждения.

К слову, такие жертвы Альбы не помогли Барселоне – Бавария разбила соперника со счетом 3:0 и возглавила группу E.

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Alba tiene la sensación de que se rompía. Ha pedido el cambio porque ha notado un pinchazo en los isquios de la pierna derecha. Anoche estuvo a 38,5 de fiebre y vomitando por eso hoy no entrenó. Finalmente se esforzó para jugar y se lesionó. Mañana más pruebas. @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) September 14, 2021