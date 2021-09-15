Барселона – Бавария: Альба травмировался во время матча ЛЧ – Куман знал об ужасном состоянии своего подопечного накануне
Защитник Барселоны Жорди Альба из последних сил сыграл в поединке против Баварии в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Ночь перед матчем с Баварией показалась для защитника "блаугранас" очень сложной – Альба имел температуру 38,5 и блевал, из-за чего не тренировался в день игры.
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Впрочем, Рональд Куман, зная о состоянии своего подопечного, все равно выставил его на игру против мюнхенцев. Альба попросил замену на 74 минуте, поскольку почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия правого бедра. Защитник должен пройти углубленный медосмотр, чтобы определить серьезность повреждения.
К слову, такие жертвы Альбы не помогли Барселоне – Бавария разбила соперника со счетом 3:0 и возглавила группу E.
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