Гравці Барселони Педрі та Жорді Альба не допоможуть каталонцям у найближчих матчах.

Педрі зазнав травми чотириголового м'яза лівого стегна у поєдинку з Баварією, повідомляє офіційний сайт Барселони. За інформацією AS, хавбек пропустить від 2 до 3 тижнів.

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Щодо Альби, то медичний огляд підтвердив травму підколінного сухожилля у правому стегні. Як повідомляє AS, орієнтовний термін відновлення оборонця – 17 жовтня, якраз перед зустріччю з Динамо у рамках Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що Альба та Педрі не допомогли Барселоні уникнути розгромної поразки у матчі з Баварією – мюнхенці розбили суперника на Камп Ноу з рахунком 3:0.

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