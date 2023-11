Ситуація в групі Н після перемоги Шахтаря над Антверпеном ускладнилась. "Гірники" наздогнали Барселону та Порту за очками, але конкуренти свою зустріч грали пізніше – і від її результату залежав розклад на останній тур. Варіантів розвитку подій багато, і майже в будь-якій ситуації донеччанам треба перемагати португальців. Конкретно ж у матчі на Монжуїку найменш вигідним був сценарій, у якому перемагають "дракони".

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник

Між тим, шанси на успіх у Сержіу Консейсау були доволі серйозні. У першому матчі Порту відвозив Барселону, але каталонці завдяки лайнсменам і VAR втримали скандальну перемогу. Нині ж "блаугранас" втратили двох ключових виконавців – Гаві вилетів на 8-11 місяців, а тер Штеген випав із заявки через біль у спині.

Нічия з Райо Вальєкано на вихідних тільки посилювала скепсис. Гості нічим не поступались чемпіону Іспанії та навіть на дещицю переважали. 11-10 за ударами (4-2 у площину, 3-3 з меж штрафного), 0,98 xG vs 0,87, 28-24 за перемогами в єдиноборствах (8-7 у повітрі) – всі ці показники були на користь португальців.

Втім, у перші 25 хвилин "дракони" мали тільки перспективні комбінації та входження в штрафний без завершення. Барса була трішки гострішою – вже на 8-й хвилині забивати мав Рафінья, який отримав простір і вистрілив з-за меж штрафного під дальню стійку. Дієго Кошта парирував.

Ще за дві хвилини удар вінгера накрили, однак м'яч на правому краю штрафного підхопив Педрі. Хавбек міг бити, але замість цього покотив на лінію воротарського. Лєвандовскі на замикання не встиг, а лайнсмен показав офсайд. Порту відповів на 26-й хвилині цілим голом – це Таремі переправив м'яч у сітку після подачі зі стандарту, однак і тут лайнсмен підняв прапорець.

Втім, каталонці після цього моменту заколихались. Порту несподівано притиснув господарів. Вже на 28-й хвилині Галену отримав передачу від Маріу, обіграв Кунде й потужно пробив з правого краю штрафного – Пенья парирував, однак на 30-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки.

Галену прийняв відскок після заблокованого пострілу Таремі та завдав удару, Пенья відбив на Галену, а той розстріляв ворота з добивання. Його ривок відверто проспав Де Йонг. 0:1!

Але щастя Порту тривало недовго. Рівно за дві хвилини Барселона відігралася зусиллями Канселу. Жоау змістився з лівого флангу в штрафний, перегравши кількох захисників та закрутивши м'яч у дальній кут – без шансів для Дієго Кошти. 1:1!

