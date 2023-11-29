Ситуація в групі Н після перемоги Шахтаря над Антверпеном ускладнилась. "Гірники" наздогнали Барселону та Порту за очками, але конкуренти свою зустріч грали пізніше – і від її результату залежав розклад на останній тур. Варіантів розвитку подій багато, і майже в будь-якій ситуації донеччанам треба перемагати португальців. Конкретно ж у матчі на Монжуїку найменш вигідним був сценарій, у якому перемагають "дракони".

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Між тим, шанси на успіх у Сержіу Консейсау були доволі серйозні. У першому матчі Порту відвозив Барселону, але каталонці завдяки лайнсменам і VAR втримали скандальну перемогу. Нині ж "блаугранас" втратили двох ключових виконавців – Гаві вилетів на 8-11 місяців, а тер Штеген випав із заявки через біль у спині.

Нічия з Райо Вальєкано на вихідних тільки посилювала скепсис. Гості нічим не поступались чемпіону Іспанії та навіть на дещицю переважали. 11-10 за ударами (4-2 у площину, 3-3 з меж штрафного), 0,98 xG vs 0,87, 28-24 за перемогами в єдиноборствах (8-7 у повітрі) – всі ці показники були на користь португальців.

Втім, у перші 25 хвилин "дракони" мали тільки перспективні комбінації та входження в штрафний без завершення. Барса була трішки гострішою – вже на 8-й хвилині забивати мав Рафінья, який отримав простір і вистрілив з-за меж штрафного під дальню стійку. Дієго Кошта парирував.

Ще за дві хвилини удар вінгера накрили, однак м'яч на правому краю штрафного підхопив Педрі. Хавбек міг бити, але замість цього покотив на лінію воротарського. Лєвандовскі на замикання не встиг, а лайнсмен показав офсайд. Порту відповів на 26-й хвилині цілим голом – це Таремі переправив м'яч у сітку після подачі зі стандарту, однак і тут лайнсмен підняв прапорець.

Втім, каталонці після цього моменту заколихались. Порту несподівано притиснув господарів. Вже на 28-й хвилині Галену отримав передачу від Маріу, обіграв Кунде й потужно пробив з правого краю штрафного – Пенья парирував, однак на 30-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки.

Галену прийняв відскок після заблокованого пострілу Таремі та завдав удару, Пенья відбив на Галену, а той розстріляв ворота з добивання. Його ривок відверто проспав Де Йонг. 0:1!

DE JONG LMAOpic.twitter.com/F6FciEDnvt — Dr Yash  (@YashRMFC) November 28, 2023

Але щастя Порту тривало недовго. Рівно за дві хвилини Барселона відігралася зусиллями Канселу. Жоау змістився з лівого флангу в штрафний, перегравши кількох захисників та закрутивши м'яч у дальній кут – без шансів для Дієго Кошти. 1:1!

Joao Cancelo’s goal. Right back left back, we can count on him pic.twitter.com/h8lrQ7S5kQ — DesmundOris (@Desmund_Oris) November 28, 2023

Рівно за три хвилини Феліш міг вивести "блаугранас" уперед, замкнувши простріл Рафіньї ударом метрів з 10-ти, однак португалець запустив сферу в космос.

Наприкінці першого тайму стався ще один розмін моментами. Рафінья на 42-й хвилині підхопив відскок і пробив з лінії карного майданчика – м'яч летів точнісінько у правий нижній кут, але розминувся зі стійкою! Порту відповів ударом Варели зі схожої позиції в лівий кут, змусивши Пенью парирувати.

Зрештою, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку, що було справедливо. "Дракони" круто провели перший тайм, однак вже по перерві вони виглядали не настільки переконливо. М'яко кажучи. До 80-ї хвилини гості не завдали жодного удару, боротьбу програвали з тріском (30-11 на користь Барси), впала кількість і точність пасів.

Можливо, Порту вирішив захищати нічийний рахунок, хоча особливого зиску він не давав – за будь-яких розкладів у наступному турі необхідно не програти Шахтарю. Втім, якість такої гри виявилась невисокою. Барса створювала моменти одразу після відновлення гри.

У прямому сенсі. На 10-й секунді другого тайму Феліш прийняв пас від Канселу, переграв двох захисників і потужно пробив з лінії штрафного. Порту врятувала поперечка! Ще за хвилину він знову обігрався з Канселу й цілив у праву "шістку", однак точності забракло.

Гості натяку не зрозуміли, за що прилетіло покарання на 57-й хвилині – черговий обіграш португальців завершився прострілом, який Феліш замкнув. Цього разу м'яч поцілив у сітку. 2:1! Канселу на цьому вирішив не зупинятись, класно навісивши на Лєвандовскі на 64-й хвилині, однак Роберт головою пробив неточно. Взагалі, статистичний портул Sofascore був настільки вражений грою Жоау, що вліпив йому максимальний бал за гру – 10.

Порту огризнувся кількома контратаками й загалом не сипався. В середині другого тайму гру навіть вдалося вирівняти, однак нічого особливого підопічні Сержіу Консейсау не створювали. Барселона ж не збиралася зупинятись на 2:1, а особливо активним був Рафінья.

На 78-й хвилині вінгер відкрився на правому краю штрафного й бахнув у ближній – точно в руки Кошті. На 80-й його постріл парирували, а на добиванні намагався зіграти свіжий Торрес. Повз ворота! На 88-й же бразилець замикав закидання від Гюндогана на дальню стійку, пробивши боковими ножицями – Кошта виконав сейв!

За своє марнотратство господарі могли бути покарані. Це сталося на 80-й хвилині, коли Таремі влетів на праву половину штрафного й викотив м'яч на ближній кут воротарського. Першим був Пепе Акіну, який не зміг переграти Пенью з мінімальної відстані. Пепе Акіну підхопив м'яч і спробував накинути вздовж лінії воротарського, але захисники змогли вибити сферу.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Барселони. "Блаугранас" набрали 12 очок і вперше за три роки повернулись у плей-офф Ліги чемпіонів. Порту ж залишається з рівністю очок проти Шахтаря – доля другої путівки в 1/8 фіналу вирішиться у особистій зустрічі на "Драгау" 13 грудня.

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