Барселона минимально обыграла Челси – роскошный гол приблизил "сине-гранатовых" к финалу женской Лиги чемпионов
Челси уступил Барселоне в рамках 1/2 финала женской Лиги чемпионов 2022/23. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
1/2 финала женской Лиги чемпионов
Челси – Барселона – 0:1
Гол: Хансен, 4
"Блаугранас" с первых минут завладели инициативой и уже на 4-й минуте открыли счет. Хансен после сольного прохода сместилась поближе к центру и точно пробила по воротам из-за пределов штрафной. Роскошный гол.
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Игравший на родном поле Челси так и не сумел перехватить инициативу. Скорее Барселона была ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество. Однако счет так больше и не изменился. Поэтому интрига в этом противостоянии жива. Ответный матч состоится 27 апреля в столице Каталонии. Другого финалиста женской ЛЧ определят Арсенал и Вольфсбург.
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