Челси уступил Барселоне в рамках 1/2 финала женской Лиги чемпионов 2022/23. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

1/2 финала женской Лиги чемпионов

Челси – Барселона – 0:1

Гол: Хансен, 4

"Блаугранас" с первых минут завладели инициативой и уже на 4-й минуте открыли счет. Хансен после сольного прохода сместилась поближе к центру и точно пробила по воротам из-за пределов штрафной. Роскошный гол.

Барселона может оформить самый дорогой трансфер в истории женского футбола – две обладательницы ЗМ в одной команде

Игравший на родном поле Челси так и не сумел перехватить инициативу. Скорее Барселона была ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество. Однако счет так больше и не изменился. Поэтому интрига в этом противостоянии жива. Ответный матч состоится 27 апреля в столице Каталонии. Другого финалиста женской ЛЧ определят Арсенал и Вольфсбург.

Челси по пенальти выбил Лион, Арсенал совершил сенсацию с голом-шедевром – определились полуфинальные пары женской ЛЧ