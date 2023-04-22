Челсі поступився Барселоні в рамках 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів 2022/23. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів. Жінки, 1/2 фіналу. Перший матч

Челсі – Барселона – 0:1

Гол: Хансен, 4

"Блаугранас" з перших хвилин заволоділи ініціативою і вже на 4-й хвилині відкрили рахунок. Хансен після сольного проходу змістилася ближче до центру та точнісінько пробила по воротах з-за меж штрафного майданчика. Розкішний гол.

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Челсі, який грав на рідному полі, так і не зумів перехопити ініціативу. Скоріше, Барселона була ближчою до того, аби збільшити свою перевагу. Однак рахунок так більше й не змінився. Тому інтрига у цьому протистоянні жива. Матч-відповідь відбудеться 27 квітня в столиці Каталонії. Іншого фіналіста жіночої ЛЧ визначать Арсенал і Вольфсбург.

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