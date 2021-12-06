Наставник "синьо-гранатових" визначився з переліком футболістів, які спробують вибороти для Барси путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У списку Барселони опинилися 23 гравці. Жоден із травмованих так і не встиг відновитися – Ансу Фаті, Педрі, Серхі Роберто, Серхіо Агуеро та Мартін Брейтвейт не допоможуть команді. Фаті активно тренувався навіть у вихідні, проте не зумів остаточно залікувати травму і пропустить ключовий матч на цьому етапі сезону.

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Як наслідок, Хаві візьме в Мюнхен 17-річного вінгера Ільяса Акомача, який виступає за Барселону Б і виходив у Юнацькій лізі УЄФА в складі команди U-19. Також у складі Барси ще кілька молодих футболістів – Гаві, Ніко Гонсалес, Іньякі Пенья і Бальде.

Матч Баварія – Барселона стартує 8 грудня о 22:00 за Києвом. У паралельному поєдинку Бенфіка прийматиме київське Динамо. Для виходу в 1/8 фіналу ЛЧ Барсі потрібно вигравати, або ж сподіватися, що підопічні Луческу відберуть очки в лісабонців.

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