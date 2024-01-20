В текущем сезоне 28-летний Калвин Филлипс почти не получает игровой практики. Английский полузащитник сыграл всего 10 поединков (319 минут во всех турнирах). Хосеп Гвардиола намекал, что футболисту лучше сменить клуб, сам Филлипс тоже не против уйти.

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Ранее в его услугах были заинтересованы Ювентус, Ньюкасл и Вест Хэм. Теперь у игрока появился вариант с переходом в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Деку очень хочет видеть Филлипса в каталонском клубе. Правда, провернуть трансфер будет непросто. Англичанин должен согласиться на значительное уменьшение зарплаты, а Манчестер Сити – отпустить хавбека в недорогую (или бесплатную) аренду. До закрытия трансферного окна (31 января) шансы на переход сохраняются.

Сам Калвин Филлипс не против перейти именно в Барселону, чтобы играть в Лиге чемпионов. Но условием полузащитника является регулярная игровая практика, которой у него нет в Манчестере. Игрок стремится попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024, поэтому хочет играть как можно больше. Контракт Филлипса с Ман Сити рассчитан до лета 2028 года. Летом 2022-го за него заплатили почти 50 млн евро.

Напомним, Барселона и Манчестер Сити вышли в 1/8 финала ЛЧ. Каталонцы сыграют с Наполи, а команде Гвардиолы достался Копенгаген.

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