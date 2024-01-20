У поточному сезоні 28-річний Калвін Філліпс майже не отримує ігрової практики. Англійський півзахисник зіграв тільки 10 поєдинків (319 хвилин у всіх турнірах). Хосеп Гвардіола натякав, що футболісту краще змінити клуб, сам Філліпс теж не проти піти.

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Раніше у його послугах були зацікавлені Ювентус, Ньюкасл і Вест Хем. Тепер у гравця з'явився варіант з переходом у Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Деку дуже хоче бачити Філліпса в каталонському клубі. Щоправда, здійснити трансфер буде непросто. Англієць повинен погодитися на значне зменшення зарплатні, а Манчестер Сіті – відпустити хавбека в недорогу (або безкоштовну) оренду. До закриття трансферного вікна (31 січня) шанси на перехід зберігаються.

Сам Калвін Філліпс не проти перейти саме в Барселону, щоб грати у Лізі чемпіонів. Але умовою півзахисника є регулярна ігрова практика, якої він не має в Манчестері. Гравець прагне потрапити у заявку збірної Англії на Євро-2024, тому хоче грати якомога більше. Контракт Філліпса з Ман Сіті розрахований до літа 2028 року. Улітку 2022-го за нього заплатили майже 50 млн євро.

Нагадаємо, Барселона і Манчестер Сіті вийшли в 1/8 фіналу ЛЧ. Каталонці зіграють з Наполі, а команді Гвардіоли дістався Копенгаген.

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