Главный тренер Барселоны Хави определился с игроками, которые сыграют против ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/24.

Наставник "блаугранас" выбрал на матч против парижан 25 футболистов. В заявку Хави включил Педри и Френки Де Йонга.

ИГИЛ угрожает массовыми терактами во время 1/4 финала Лиги чемпионов – террористы призвали "убить всех"

Участие обоих полузащитников в игре под большим вопросом. Из-за травм они не играли более месяца, а именно с 3 марта. Барселона отметила, что Педри и Де Йонг еще не получили разрешение на участие в матче от врачей. Возможно, таким образом Хави пытается запутать наставника парижан Луиса Энрике.

Кроме того, в Париж отправится Гави, который не играет с ноября из-за разрыва крестообразной связки. Он не включен в заявку, но он будет в составе делегации. Таким образом, из игроков "кулес" в столицу Франции не отправится только травмированный Алекс Бальде.

Напомним, Барселона и ПСЖ сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов в среду, 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Він був монстром і потиснув мені руку": як ПСЖ, здолавши Динамо, сенсаційно вибив Кройфа та його Барсу з Ліги чемпіонів