Головний тренер Барселони Хаві визначився з гравцями, які зіграють проти ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2023/24.

Наставник "блаугранас" обрав на матч проти парижан 25 футболістів. В заявку Хаві включив Педрі та Френкі Де Йонга.

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Участь обох півзахисників у грі під великим питанням. Через травми вони не грали понад місяць, а саме з 3 березня. Барселона зазначила, що Педрі та Де Йонг ще не отримали дозвіл на участь у матчі від лікарів. Можливо, таким чином Хаві намагається заплутати наставника парижан Луїса Енріке.

Крім того, до Парижа вирушить Гаві, який не грає з листопада через розрив хрестоподібної зв'язки. Його не включено до заявки, але він буде в складі делегації. Таким чином, із гравців "кулес" до столиці Франції не вирушить тільки травмований Алекс Бальде.

Нагадаємо, Барселона та ПСЖ зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонів у середу, 10 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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