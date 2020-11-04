Барселона объявила заявку на матч против Динамо – первое появление тер Штегена в сезоне
Барселона определилась с расширенным списком игроков на матч 3 тура Лиги чемпионов против Динамо.
Полная заявка каталонцев состоит из 21 исполнителя, информирует официальный Twitter клуба.
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Голкипер Марк-Андре тер Штеген полностью восстановился после операции и готов играть. Для немца это первое попадание в заявку Барселоны в текущем сезоне. А вот молодой защитник Рональд Араухо залечивает травму и помочь команде не сможет.
Добавим, что "блаугранас" встретятся с Динамо уже сегодня, 4 ноября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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