Головний редактор офіційного сайту Динамо Кирило Крижановський розповів про основні завдання каталонців у матчі з командою Луческу.

"Для Барселони зараз важливо перемагати – в кожному матчі, проти кожного суперника. Поки клуб переживає перехідний період і перебуває в стані боротьби з можливими економічними проблемами, на першому місці для команди виключно результат.

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Зважаючи на проблеми Барси в національному чемпіонаті, маю сміливість припустити, що проти Динамо вийде сильний склад, який гратиме за принципом "полонених не беремо". Каталонці гратимуть не просто на перемогу, а на велику перемогу, яка дасть можливість дещо послабити тиск на команду ззовні та дати можливість спокійно готуватися до наступного поєдинку.

Тому, на мій погляд, очікувати на те, що суперник гратиме на мінімальних обертах або виставить напіврезервний склад – пропаща справа", – цитує Кирила Крижановського телеграм-канал Біло-Синій.

Зауважимо, "блаугранас" зустрінуться з Динамо вже сьогодні, 4 листопада. Початок матчу о 22:00.

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