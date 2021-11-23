Барселона – Бенфика: Яремчук попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов
21:00 - Читати українською
Барселона в рамках 5-го тура группового этапа ЛЧ принимает Бенфику. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Барселона – Бенфика начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "MEGOGO". Ничья в этой встрече при поражении Динамо автоматически оставит киевлян без евровесны. "Бело-синих" устроит проигрыш "орлов".
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Стартовые составы
Барселона:
Бенфика:
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