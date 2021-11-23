Барселона – Бенфіка: Яремчук потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
21:00 - Читать на русском
Барселона в рамках 5-го туру групового етапу ЛЧ приймає Бенфіку. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – Бенфіка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на "MEGOGO". Нічия у цій зустрічі за умов поразки Динамо автоматично залишить киян без євровесни. "Біло-синіх" влаштує програш "орлів".
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Стартові склади
Барселона:
Бенфіка:
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