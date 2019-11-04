Барселона – Славия: Вальверде надеется на реабилитацию каталонцев после фиаско с Леванте

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от поединка 4-го тура ЛЧ против пражской Славии.

"Мы ожидаем примерно такой же матч, как в Праге (2:1). Славия остается верной своему стилю – это команда, которая играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной.

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В начале сезона мы плохо играли на выезде, потом все наладилось, и мы одержали три победы подряд. И вот теперь мы снова проиграли в гостях у Леванте (1:3). Хотим вернуть ту игру на выезде, что показывали перед матчем с Леванте", – цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, после 3-х туров группового этапа ЛЧ Барса возглавляет группу F, оторвавшись от Интера и Боруссии Д на 3 очка. Встреча со Славией состоится 5 ноября, начало в 19:55.

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