Куман: Разорву контракт со сборной Нидерландов после Евро-2020 только ради Барселоны

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал интересный пункт в контракте с "оранжевыми".

"Об этой информации оговорился Нико-Ян Хугма. Наверное, он подумал, что это и так всем известно. Условие в контракте касается только Барселоны, и к нему можно прибегнуть только после Евро-2020. Сейчас я никуда не ухожу, это точно.

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Когда после Евро Федерация будет оценивать наши выступления, возможно, она скажет, что мы так плохо сыграли на турнире, что нам придется прекратить сотрудничество. Тогда мы разойдемся. Но сам я могу пойти только в один клуб. Я могу с уверенностью сказать, что не оставлю сборную Нидерландов ради какого-либо другого клуба. Я уже неоднократно говорит, что Барселона – команда моей мечты", – поделился Куман в комментарии Fox Sports.

Напомним, Куман выступал за Барселону в качестве игрока с 1989-го по 1995-й год. Вместе с "сине-гранатовыми" он получил Кубок чемпионов-1992, став автором победного гола в финале против Сампдории. В его тренерской карьере также есть опыт работы в Ла Лиге - в сезоне 2007/2008 он возглавлял Валенсию.

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