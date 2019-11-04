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Барселона – Славія: Вальверде сподівається на реабілітацію каталонців після фіаско з Леванте

18:40 88 Читать на русском
Барселона – Славія: Вальверде сподівається на реабілітацію каталонців після фіаско з Леванте
Ернесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від поєдинку 4-го туру ЛЧ проти празької Славії.

 

"Ми очікуємо приблизно такий же матч, як в Празі (2:1). Славія залишається вірною своєму стилю – це команда, яка грає в силовий футбол і може бути дуже небезпечною в штрафному майданчику.

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На початку сезону ми погано грали на виїзді, потім все налагодилося, і ми здобули три перемоги поспіль. І ось тепер ми знову програли в гостях у Леванте (1:3). Хочемо повернути ту гру на виїзді, що показували перед матчем з Леванте", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, після 3-х турів групового етапу ЛЧ Барса очолює групу F, відірвавшись від Інтера та Борусії Д на 3 очки. Зустріч зі Славією відбудеться 5 листопада, початок о 19:55.

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