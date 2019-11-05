Барселона – Славія: Піке прокоментував сенсаційний результат матчу

Захисник Барселони Жерар Піке поділився враженнями від нічийного результату в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Славії.

"Прошу у вболівальників трохи терпіння. Люди чекають від нас більшого, і ми це розуміємо, тому що виступаємо за Барселону.

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Ми хочемо поліпшити гру навіть більше, ніж результати, оскільки ми лідируємо в чемпіонаті Іспанії і групі Ліги чемпіонів. Зрозуміло, що від нас вимагають максимальних результатів і люди хочуть більшого", – цитує Піке AS.

Зазначимо, що Барселона сенсаційно втратила очки в домашньому матчі проти Славії (0:0).

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