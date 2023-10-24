Барселона принимает в Шахтер в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов. Каков прогноз букмекеров на матч Барселона – Шахтер, подскажет "Футбол 24".

Матч Барселона – Шахтер состоится в среду, 25 октября, и начнется в 19.45 по Киеву. Каталонцы проводят реконструкцию легендарного Камп Ноу и временно принимают своих соперников на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Эта арена может вместить более 50 тысяч зрителей.

Барселона – Шахтер: матч Лиги чемпионов рассудит фартовый арбитр для "горняков"

Барселона – Шахтер: прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Шахтер в генеральной репетиции ЛЧ разгромил ЛНЗ. В то время как каталонцы вырвали тяжелую победу над Атлетиком (1:0). Единственный мяч во встрече провел сенсационный 17-летний бомбардир Марк Гиу, которого Барса дозаявит на еврокубки. "Блаугранас" постигла кадровая катастрофа. Хави не может рассчитывать на шестерых игроков основы. Левандовски, Рафинья, Педри, де Йонг и Кунде все еще остаются в лазарете. Гави пропустит матч с чемпионами Украины из-за дисквалификации. Следовательно, тренеру снова придется доверять молодежи – Ямалу, Фермину или Гиу.

Несмотря на сумасшедшие проблемы с составом, букмекеры считают Барсу очевидным фаворитом игры. Авторитетная контора Bwin оценивает победу каталонцев коэффициентом 1.22, а потенциальный триумф гостей приравнивается к чуду – 13.00. На ничью дают коэффициент 7.00

Willam Hill оперирует схожими цифрами. На победу "блаугранас" можно поставить с коэффициентом 1.18. Шансы Шахтера – призрачные (12:00). Ценник ничьей – 7:50. Встреча обещает быть результативной. Стандартный тотал больше 1.5 оценивается баллом 1.12, аналогичный тотал меньше – 5.50.

Барселона и Шахтер пересекались девять раз. Каталонцы одержали шесть побед, "горняки" триумфировали дважды. Последний раз команды встречались в 2011-м на Донбасс Арене в рамках четвертьфинала ЛЧ. Каталонский гранд оформил минимальную победу благодаря голу Месси.