Барселона приймає у Шахтар у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Який прогноз букмекерів на матч Барселона – Шахтар, підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Шахтар відбудеться у середу, 25 жовтня, і розпочнеться о 19:45 за Києвом. Каталонці проводять реконструкцію легендарного Камп Ноу і тимчасово приймають своїх суперників на Олімпійському стадіоні імені Льюїса Компаніса. Ця арена може помістити понад 50 тисяч глядачів.

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Шахтар у генеральній репетиції ЛЧ розгромив ЛНЗ. Тоді як каталонці вирвали важку перемогу над Атлетіком (1:0). Єдиний м'яч у зустрічі провів сенсаційний 17-річний бомбардир Марк Гіу, якого Барса дозаявить на єврокубки. "Блаугранаc" спіткала кадрова катастрофа. Хаві не може розраховувати на шістьох гравців основи. Лєвандовскі, Рафінья, Педрі, де Йонг і Кунде все ще залишаються в лазареті. Гаві пропустить матч з чемпіонами України через дискваліфікацію. Відтак, тренеру знову доведеться довіряти молоді – Ямалу, Ферміну чи Гіу.

Попри шалені проблеми зі складом, букмекери вважають Барсу очевидним фаворитом гри. Авторитетна контора Bwin оцінює перемогу каталонців коефіцієнтом 1.22, натомість потенційний тріумф гостей прирівнюється до дива – 13.00. На нічию дають коефіцієнт 7.00

Willam Hill оперує схожими цифрами. На перемогу "блаугранас" можна поставити з коефіцієнтом 1.18. Шанси Шахтаря – примарні (12.00). Цінник нічиєї – 7.50. Зустріч обіцяє бути результативною. Стандартний тотал більше 1.5 оцінюється балом 1.12, аналогічний тотал менше – 5.50.

Раніше Шахтар і Барса перетиналися дев'ять разів. Каталонці здобули шість перемог, "гірники" тріумфували двічі. Востаннє команди зустрічалися у 2011-му на Донбас Арені в рамках чвертьфіналу ЛЧ. Каталонський гранд оформив мінімальну перемогу завдяки голу Мессі.