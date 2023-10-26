Статистичні портали назвали своїх героїв поєдинку 3-го туру групового етапу ЛЧ між іспанською та українською командами (2:1).

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков став найкращим гравцем донеччан у дуелі Барселоною за версією SofaScore, отримавши 7,6 бала з 10 можливих. У спину йому дихає хавбек Тарас Степаненко (7,4), а замикають топ-3 одразу троє представників "гірників" – Артем Бондаренко, Юхим Конопля та Дмитро Різник (у всіх по 7 балів).

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Натомість портал WhoScored відзначив найвищою оцінкою 7,3 одразу двох гравців "помаранчево-чорних" – Судакова та Степаненка. Несподівано 7 балів отримав грузинський півзахисник Іраклі Азаров, а Данило Сікан та Юхим Конопля заробили по 6,8 бала.

Найгіршим серед українців за версіями обох сайтів став півзахисник Дмитро Криськів – SofaScore поставив йому 6,1 бала, а WhoScored оцінив ще нижче (5,9).

Щодо Барселони, то тут обидва портали були солідарні – найкращим гравцем команди (серед тих, хто провів на полі увесь матч) став Ферран Торрес, набравши 7,9 та 7,3 бали відповідно. WhoScored вище оцінив лише 20-річного Ферміна Лопеса (8,5). А от найгіршим став досвідчений ветеран Марк-Андре тер Штеген – 6,5 від SofaScore і 5,9 від WhoScored.

Нагадаємо, після 3-х турів Шахтар йде у турнірній таблиці групи Н на третій сходинці, набравши 3 очки. Лідирує з 9-ма пунктами Барселона.

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