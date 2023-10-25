Защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили в матче Лиги чемпионов против Барселоны будет вынужден переступить через свои фанатские предпочтения.

‒ Как вам по вкусу Лига чемпионов?

– Она невероятная. Это была моя мечта – играть в Лиге чемпионов и слышать этот гимн, и я ее осуществил. Моя личная многолетняя мотивация – дойти в карьере до того, чтобы всегда играть на таком уровне, потому что это лучшее, к чему может стремиться футболист.

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‒ Чего ждать от матчей Шахтера против Барселоны?

– Конечно, мы сделаем все, чтобы победить. Хотя в Лиге чемпионов каждая игра и соперник особенные, но Барселона – это другое. Я больше всего ждал противостояния именно с Барсой.

‒ А вы вообще "реалист" или "куле"? За Барсу или Реал?

– С детства я болельщик Барселоны. У меня всегда была их форма, смотрел матчи и болел за них. Когда ты с детства переживаешь за них и теперь имеешь возможность им противостоять, это двойная мотивация. Но матч с нами все изменит, и к тому моменту они все будут моими соперниками.

‒ А у кого хотел бы взять футболку?

– Наверное… Левандовски, – признался Гочолейшвили в интервью Украинскому футболу.

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