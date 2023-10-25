Захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони буде змушений переступити через свої фанатські вподобання.

‒ Як вам на смак Ліга чемпіонів?

‒ Вона неймовірна. Це була моя мрія ‒ грати в Лізі чемпіонів та чути цей гімн, і я її здійснив. Моя особиста багаторічна мотивація ‒ дійти в кар’єрі до того, аби завжди грати на такому рівні, тому що це найкраще, до чого може прагнути футболіст.

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‒ Чого чекати від матчів Шахтаря проти Барселони?

‒ Звичайно, ми зробимо все, щоб перемогти. Хоча в Лізі чемпіонів кожна гра та суперник особливі, але Барселона ‒ це інше. Я найбільше чекав протистояння саме з Барсою.

‒ А ви взагалі "реаліст" чи "куле"? За Барсу чи Реал?

‒ З дитинства я вболівальник Барселони. У мене завжди була їхня форма, дивився матчі та вболівав за них. Коли ти з дитинства вболіваєш за них і тепер маєш змогу їм протистояти, це подвійна мотивація. Але матч з нами все змінить, і на той момент вони всі будуть мої суперники.

‒ А в кого хотів би взяти футболку?

‒ Напевно… Лєвандовскі, – зізнався Гочолейшвілі в інтерв'ю Українському футболу.

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