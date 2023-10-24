Главный тренер Барселоны Хави определился со списком игроков, которые сыграют в третьем туре самого престижного турнира против Шахтера.

В заявку на матч Лиги чемпионов с украинской командой наставник каталонцев вызвал 20 футболистов.

Барселона – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Барселона понесла существенные кадровые потери перед встречей с Шахтером. Хави не сможет рассчитывать на Гави из-за дисквалификации, а также отсутствуют Педри, Френки де Йонг Левандовски, Рафинья, Кунде и Серхи Роберто. Тренер каталонцев включил в основной состав 17-летнего Марка Гиу, который забил в дебютном мате против Атлетика.

Напомним, что Барселона сыграет против Шахтера в среду, 25 октября. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

Шахтер разгромил ЛНЗ в дебютном матче Срны – нервы перед Барселоной, джокер снял все вопросы и вывел на 2 место.