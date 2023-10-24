Головний тренер Барселони Хаві визначився зі списком гравців, які зіграють в третьому турі найпрестижнішого турніру проти Шахтаря.

До заявки на матч Ліги чемпіонів з українською командою наставник каталонців викликав 20 футболістів.

Барселона – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Барселона зазнала суттєвих кадрових втрат перед зустріччю з Шахтарем. Хаві не зможе розраховувати на Гаві через дискваліфікацію, а також відсутні Педрі, Френкі де Йонг Лєвандовскі, Рафінья, Кунде та Серхі Роберто. Тренер каталонців включив до основного складу 17-річного Марка Гіу, який забив в дебютному маті проти Атлетіка.

Нагадаємо, що Барселона зіграє проти Шахтаря у середу, 25 жовтня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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