Барселона – Шахтар: каталонці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів з сенсаційним бомбардиром
Головний тренер Барселони Хаві визначився зі списком гравців, які зіграють в третьому турі найпрестижнішого турніру проти Шахтаря.
До заявки на матч Ліги чемпіонів з українською командою наставник каталонців викликав 20 футболістів.
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Барселона зазнала суттєвих кадрових втрат перед зустріччю з Шахтарем. Хаві не зможе розраховувати на Гаві через дискваліфікацію, а також відсутні Педрі, Френкі де Йонг Лєвандовскі, Рафінья, Кунде та Серхі Роберто. Тренер каталонців включив до основного складу 17-річного Марка Гіу, який забив в дебютному маті проти Атлетіка.
Нагадаємо, що Барселона зіграє проти Шахтаря у середу, 25 жовтня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.
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