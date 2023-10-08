Болельщики Шахтера уже могут купить билеты в гостевой сектор на дуэль с Барселоной в 3 туре Лиги чемпионов. Игра состоится 25 октября.

Шахтер на своем сайте объявил о начале продажи билетов на выездной матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Барселоной.

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Стоимость пропусков – 45 евро. Заказать их можно по ссылке.

Все билеты являются именными, имя и фамилия будет указываться на каждом. Будет производиться проверка соответствия данных на билете и в действительном удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, которая предоставляется при оформлении билета, совпадала с указанной в удостоверении. После оплаты заказа электронные именные билеты будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке, в течение 3 рабочих дней.

Напомним, матч между Барселоной и Шахтером состоится в среду, 25 октября. Начало встречи в 19:45.

После 2-х туров Барселона с 6-ю баллами лидирует в турнирной таблице группы H, Порту и Шахтер имеют по три пункта, Антверпен пока без очков.

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