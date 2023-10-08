Барселона – Шахтар: "гірники" розпочали продаж квитків на матч Ліги чемпіонів
Вболівальники Шахтаря вже можуть купити квитки у гостьовий сектор на дуель з Барселоною в 3-му турі Ліги чемпіонів. Гра відбудеться 25 жовтня.
Шахтар на своєму сайті оголосив про початок продажу квитків на виїзний матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною.
Шахтар не відпустив гравців у збірну України U-19 – відома причина
Вартість перепусток – 45 євро. Замовити їх можна за посиланням.
Усі квитки є іменними, ім'я та прізвище вказуватиметься на кожному. Відбуватиметься перевірка відповідності даних на квитку та у дійсному посвідченні особи, тому важливо, щоб інформація, яка надається під час оформлення квитка, збігалася зі вказаною в посвідченні. Після оплати замовлення електронні іменні квитки буде надіслано на електронну пошту, вказану під час купівлі, протягом 3 робочих днів.
Нагадаємо, матч між Барселоною та Шахтарем відбудеться у середу, 25 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.
Після 2-х турів Барселона з 6-ма балами лідирує у турнірній таблиці групи H, Порту і Шахтар мають по три пункти, Антверпен поки без очок.
Шахтар насолоджується Бельгією: особливості Антверпена, приклад від команди Бєліка та підтримка українців – наш репортаж